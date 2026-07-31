31 Июля 2026
RU

УЕФА может вернуться к проекту альтернативы чемпионату мира

Мировой футбол
Новости
31 Июля 2026 10:41
26
УЕФА может вернуться к проекту альтернативы чемпионату мира

УЕФА может вернуться к проекту международного футбольного турнира, способного стать альтернативой чемпионату мира.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Sun, речь идет о концепции Global Nations League, разработанной УЕФА в 2017 году. Она предусматривала проведение финальных турниров после региональных отборочных этапов.

Согласно проекту, сборные должны были быть распределены по семи уровням в зависимости от рейтинга. В каждом из них планировался отдельный финальный турнир с участием восьми команд.

Мини-турниры предполагалось проводить в разных странах в течение одной недели по системе плей-офф, начиная с четвертьфиналов.

В финальном турнире высшего уровня должны были участвовать три сборные из Европы, две из Южной Америки и по одной команде из Африки, Азии и Северной Америки. Представительство Океании предусматривалось начиная с четвертого уровня.

Проект обсуждался в 2017 году, однако так и не был реализован. По информации источника, обострение отношений с ФИФА может заставить УЕФА вновь рассмотреть эту концепцию.

Причиной конфликта стал план ФИФА по привлечению частных инвестиций в коммерческую структуру, связанную с чемпионатом мира и другими турнирами организации. УЕФА резко выступила против этой инициативы.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Скончался легендарный футболист "Милана" и сборной Италии Франко Барези - ФОТО
11:11
Мировой футбол

Скончался легендарный футболист "Милана" и сборной Италии Франко Барези - ФОТО

Знаменитому защитнику и многолетнему капитану итальянского клуба было 66 лет
ФИФА ответила на бойкот УЕФА: "Никто не продает футбол"
10:10
Мировой футбол

ФИФА ответила на бойкот УЕФА: "Никто не продает футбол"

Организация заявила, что FIFA Forward Enterprise не будет создана без поддержки большинства национальных ассоциаций
"ПСЖ" хочет купить и сразу отдать в аренду вратаря "Пармы" - Романо
09:10
Мировой футбол

"ПСЖ" хочет купить и сразу отдать в аренду вратаря "Пармы" - Романо

Судзуки выступает за "Парму" с 2024 года
"Арсенал" готов заплатить более €123 млн за Винисиуса
08:15
Мировой футбол

"Арсенал" готов заплатить более €123 млн за Винисиуса

"Реал" хочет € 160 млн
"Барселона" попрощалась с Маркусом Рашфордом - ОБНОВЛЕНО
07:20
Мировой футбол

"Барселона" попрощалась с Маркусом Рашфордом - ОБНОВЛЕНО

Игрок объявил об уходе из клуба 30 июля
"Реал" купил лучшего молодого игрока чемпионата Испании прошлого сезона
06:20
Мировой футбол

"Реал" купил лучшего молодого игрока чемпионата Испании прошлого сезона

Контракт 21-летнего форварда со "сливочными" рассчитан до 30 июня 2031 года

Самое читаемое

Почему Сатпаев попал в "Челси", а таланты Азербайджана остаются незаметными? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ
30 Июля 13:12
Азербайджанский футбол

Почему Сатпаев попал в "Челси", а таланты Азербайджана остаются незаметными? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

Две победы в 30 матчах европейских отборов показывают системный разрыв в подготовке молодежи

"Барселона" может подписать как минимум трех футболистов
29 Июля 10:41
Мировой футбол

"Барселона" может подписать как минимум трех футболистов

Жерар Ромеро рассказал о ситуации вокруг Родри, Эли Жуниора Крупи и Душана Влаховича

"Манчестер Юнайтед" определился с двумя кандидатами на позицию полузащитника
29 Июля 20:56
Футбол

"Манчестер Юнайтед" определился с двумя кандидатами на позицию полузащитника

Английский клуб выбирает между Карлосом Балебой и Ману Коне
Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор приглашены на свадьбу Криштиану Роналду и Джорджины Родригес
29 Июля 07:20
ММА

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор приглашены на свадьбу Криштиану Роналду и Джорджины Родригес

Ждем реванша?