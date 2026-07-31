УЕФА может вернуться к проекту альтернативы чемпионату мира

УЕФА может вернуться к проекту международного футбольного турнира, способного стать альтернативой чемпионату мира.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Sun, речь идет о концепции Global Nations League, разработанной УЕФА в 2017 году. Она предусматривала проведение финальных турниров после региональных отборочных этапов.

Согласно проекту, сборные должны были быть распределены по семи уровням в зависимости от рейтинга. В каждом из них планировался отдельный финальный турнир с участием восьми команд.

Мини-турниры предполагалось проводить в разных странах в течение одной недели по системе плей-офф, начиная с четвертьфиналов.

В финальном турнире высшего уровня должны были участвовать три сборные из Европы, две из Южной Америки и по одной команде из Африки, Азии и Северной Америки. Представительство Океании предусматривалось начиная с четвертого уровня.

Проект обсуждался в 2017 году, однако так и не был реализован. По информации источника, обострение отношений с ФИФА может заставить УЕФА вновь рассмотреть эту концепцию.

Причиной конфликта стал план ФИФА по привлечению частных инвестиций в коммерческую структуру, связанную с чемпионатом мира и другими турнирами организации. УЕФА резко выступила против этой инициативы.