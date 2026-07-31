Скончался легендарный футболист "Милана" и сборной Италии Франко Барези - ФОТО

Легендарный защитник футбольного клуба "Милан" и сборной Италии Франко Барези скончался в возрасте 66 лет.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, клуб назвал Барези человеком, олицетворявшим душу и историю "Милана".

В прошлом году у бывшего футболиста обнаружили узелок в легком, после чего он перенес операцию. Последний раз Барези появился на публике на церемонии открытия зимних Олимпийских игр Милан-Кортина-2026.



Защитник провел всю игровую карьеру в "Милане". Он принял участие в 719 официальных матчах, шесть раз становился чемпионом Италии и трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов.

В составе сборной Италии Барези провел 81 встречу и стал чемпионом мира 1982 года.

Он завершил карьеру в 1997 году, после чего "Милан" навсегда вывел из обращения футболку с шестым номером, под которым выступал защитник.