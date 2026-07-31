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"ПСЖ" хочет купить и сразу отдать в аренду вратаря "Пармы" - Романо

Мировой футбол
Новости
31 Июля 2026 09:10
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"ПСЖ" хочет купить и сразу отдать в аренду вратаря "Пармы" - Романо

"ПСЖ" сделал очередной шаг к приобретению голкипера "Пармы" Сиона Судзуки. Парижский клуб готов выполнить финансовые требования итальянской стороны и предложил футболисту особый вариант продолжения карьеры. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что "Парма" хочет получить около € 30 млн за 23-летнего японца. При этом "ПСЖ" рассчитывает оформить трансфер, после чего сразу отправить вратаря в аренду, чтобы он получал регулярную игровую практику.

Судзуки выступает за "Парму" с 2024 года, за это время он провел 57 матчей в Серии А и сыграл 28 встреч за сборную Японии.

İdman.Biz
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