"Барселона" попрощалась с Маркусом Рашфордом - ОБНОВЛЕНО

"Барселона" попрощалась на своем официальном аккаунте с вингером Маркусом Рашфордом. За "сине-гранатовых" англичанин выступал в аренде, права на футболиста принадлежат "Манчестер Юнайтед".

"Мы наслаждались каждой минутой, проведенной с тобой, Рэши! Удачи в твоей новой главе!" — приводи İdman.Biz публикацию клуба в социальной сети Х.

Маркус Рашфорд объявил об уходе из "Барселоны" 30 июля.

Ранее сообщалось, что англичанин, ради того, чтобы остаться в "Барсе", готов был пойти на понижение зарплаты, однако каталонский клуб не стал активировать опцию выкупа. Теперь он готовится к сезону с "МЮ", где нужен Кэррику, но не исключает ухода в топ-клуб Европы.

В минувшем сезоне нападающий сыграл 49 матчей за "Барселону", где забил 14 голов и сделал 14 ассистов.

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Английский нападающий Маркус Рашфорд объявил об уходе из "Барселоны" и эмоционально попрощался с каталонским клубом, опубликовав соответствующую запись в социальных сетях. За "сине-гранатовых" Рашфорд выступал в аренде, права на футболиста принадлежат "Манчестер Юнайтед".

"Я очень благодарен всем в клубе за то, что время, проведённое здесь, стало для меня таким позитивным и незабываемым опытом. Я наслаждался каждым мгновением и унесу с собой множество прекрасных воспоминаний. Желаю клубу и всем его болельщикам удачи и больших успехов в предстоящем сезоне", — написал Рашфорд, прикрепив к посту фотографию футболки "Барселоны" со своей фамилией.