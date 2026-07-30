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КОНКАКАФ отклонила предложение ФИФА о продаже доли прав на ЧМ

Мировой футбол
Новости
30 Июля 2026 23:58
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КОНКАКАФ отклонила предложение ФИФА о продаже доли прав на ЧМ

Члены Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) отклонили предложение президента Международной федерации футбола (ФИФА)Джанни Инфантино о продаже доли прав на чемпионат мира частным инвесторам.

Об этом сообщила пресс-служба организации.

Данное решение было принято по итогам экстренного совещания, которое прошло в четверг.

"КОНКАКАФ - это конфедерация, объединенная любовью к нашей игре, где футбол стоит на первом месте. Руководствуясь этой философией, за последние 10 лет мы с нуля построили организацию, основанную на служении, прозрачном управлении и долгосрочном попечительстве футбола. История показала ФИФА и футбольной семье, что происходит, когда хранители игры теряют из виду эти ценности. На встрече члены организации выразили глубокую обеспокоенность отсутствием должного процесса вокруг предложения, искусственно коротким сроком, навязанным сверху, и отсутствием какого-либо рассмотрения или одобрения со стороны соответствующих органов управления ФИФА. Кроме того, была поставлена под сомнение необходимость инвестиций частного капитала для финансирования новых и существующих программ после самого прибыльного в истории чемпионата мира. Обсуждение подтвердило необходимость большей прозрачности и правильного управления. Поэтому КОНКАКАФ и ее 41 ассоциация отвергли предложение", - говорится в сообщении

İdman.Biz
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