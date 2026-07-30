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Страны УЕФА будут бойкотировать турниры ФИФА в случае продажи прав на ЧМ

Мировой футбол
Новости
30 Июля 2026 20:36
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Страны УЕФА будут бойкотировать турниры ФИФА в случае продажи прав на ЧМ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сделал заявление, в котором проинформировал о намерении бойкотировать турниры Международной федерации футбола (ФИФА) в случае продажи прав на чемпионат мира частным инвесторам.

"УЕФА и его 55 национальных ассоциаций выступают единым фронтом. Мы единогласно и недвусмысленно отвергаем предложение ФИФА о передаче прав собственности на чемпионат мира и другие турниры ФИФА частным инвесторам.

Чемпионат мира не может рассматриваться как инвестиционный продукт. Это величайшее спортивное наследие футбола, построенное поколениями игроков, сборных и болельщиков. Он не продается.

Безответственно и непростительно, что столь значимое предложение было разработано тайно и доведено до грани утверждения без консультаций с теми, кто отвечает за управление игрой. Это не провал лидерства, а отказ ФИФА от своих обязанностей хранителя мирового футбола.

Национальные ассоциации поставлены перед ультиматумом: принять необратимый захват величайших соревнований или нести последствия. Это не "демократическое решение", а управление через запугивание.

С момента, когда внешние инвесторы получат долю в турнирах ФИФА, футбол изменится навсегда. Коммерческая прибыль станет постоянным обязательством, ожидания инвесторов — ежедневным давлением. Каждое решение о календаре, формате и будущем футбола будет определяться не тем, что служит игре, а тем, что служит акционерам.

У этой модели нет места в мировом футболе. Будущее футбола не может диктоваться ожиданиями тех, чей главный долг — максимизация финансовой отдачи. Футбол не может закладывать свое будущее ради финансовой выгоды.

Позиция Европы ясна. Мы никогда не признаем эту модель легитимной. Никто не имеет морального права продавать то, что он лишь временно хранит для следующего поколения.

В результате сегодняшнего обсуждения ни одна национальная команда УЕФА не будет участвовать ни в одном соревновании ФИФА до тех пор, пока эти предложения остаются в силе, если только от этого предложения не будет полностью отказано и не будут даны обязательные гарантии того, что ФИФА никогда больше не откроет свое управление или соревнования для частной собственности.

Ни у кого не должно быть никаких сомнений: УЕФА и его национальные ассоциации будут противостоять этим планам с абсолютной решимостью. Бывают моменты, когда институты судят не по тому, что они готовы принять, а по тому, что они отказываются идти на компромисс. Это один из таких моментов.

Некоторые вещи просто слишком важны, чтобы их продавать. Чемпионат мира принадлежит футболу. И всегда будет принадлежать. И пока у Европы есть голос, он никогда не будет продан", — написано в заявлении УЕФА.

İdman.Biz
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