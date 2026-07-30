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ЕВРО-2020, COVID-19 и исторический матч: что связывает арбитра “Сабах” – “Орхус” с Азербайджаном – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Мировой футбол
Новости
30 Июля 2026 18:04
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ЕВРО-2020, COVID-19 и исторический матч: что связывает арбитра “Сабах” – “Орхус” с Азербайджаном – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Главным арбитром ответного матча "Сабаха" с датским "Орхусом" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов по футболу, как известно, назначен Жоау Пинейру.

Как сообщает İdman.Biz, 38-летний португалец уже неоднократно пересекался с азербайджанским футболом.

Наиболее памятный эпизод произошел 19 августа 2025 года. Пинейру обслуживал в качестве главного арбитра выездной матч "Карабаха" с венгерским "Ференцварошем" в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Агдамский клуб, уступая после первого тайма, переломил ход встречи и одержал яркую победу со счетом 3:1. В ответном матче в Баку "Карабах" проиграл 2:3, однако преимущество, созданное в Венгрии, позволило команде Гурбана Гурбанова выиграть противостояние с общим счетом 5:4 и во второй раз в своей истории выйти в основной этап — лиговую фазу Лиги чемпионов.

До этого Пинейру уже был главным судьей матча с участием азербайджанского клуба. 21 июля 2021 года португалец обслуживал выездную встречу "Нефтчи" с "Олимпиакосом" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. Бакинская команда тогда уступила в Пирее со счетом 0:1.

Таким образом, в двух матчах азербайджанских клубов, которые Пинейру обслуживал именно в качестве главного арбитра, наши представители одержали одну победу и потерпели одно поражение.

Однако первое знакомство португальца с клубным футболом Азербайджана состоялось еще раньше.

27 сентября 2017 года Пинейру входил в судейскую бригаду исторического домашнего матча "Карабаха" против итальянской "Ромы" в групповом этапе Лиги чемпионов. Эта встреча стала первым в истории матчем основного этапа Лиги чемпионов, проведенным в Азербайджане. Кроме того, забивший на 28-й минуте Педру Энрике стал автором первого гола азербайджанского клуба на этой стадии главного еврокубка.

В то время УЕФА еще использовал дополнительных ассистентов за воротами, и Пинейру выполнял именно эту функцию. Главным судьей был его соотечественник Артур Соареш Диаш. "Карабах" уступил в Баку со счетом 1:2.

Еще одна любопытная история связана с матчем "Сивасспор" – "Карабах" в групповом этапе Лиги Европы в ноябре 2020 года. УЕФА первоначально назначил Пинейру главным арбитром этой встречи, однако за день до игры судейскую бригаду заменили.

Причиной стало заражение португальца COVID-19. Федерация футбола Португалии сообщила, что тест Пинейру дал положительный результат. Вместе с ним назначения лишились его ассистенты Тьягу Кошта и Педру Рибейру, а главным судьей встречи стал швейцарец Сандро Шерер. "Сивасспор" в итоге победил "Карабах" со счетом 2:0.

Есть у Пинейру и другие связи с нашей страной. На Евро-2020 он работал видеоассистентом арбитра на матче Турция – Уэльс (0:2), который состоялся на Бакинском олимпийском стадионе.

Кроме того, в матче за Суперкубок УЕФА-2025, где Пинейру был главным арбитром, обязанности четвертого судьи выполнял представитель Азербайджана Эльчин Масиев.

Теперь, как отмечалось выше, португальца ждет очередная встреча с азербайджанским футболом. Он назначен главным арбитром ответного матча "Сабаха" и "Орхуса", который пройдет 11 августа в Масазыре. Помогать Пинейру будут его соотечественники Лусиану Майя и Угу Маркеш. Четвертым арбитром станет Фабиу Вериссиму. За VAR будут отвечать Тьягу Мартинш и Андре Нарсишу. Первый матч клубов пройдет 5 августа в Дании.

Теймур Тушиев
İdman.Biz
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