Около 20 членов эфиопской команды пропали после турнира в Швеции

Около 20 членов эфиопской юношеской футбольной команды пропали после участия в турнире Gothia Cup в Гетеборге.

Об этом сообщает SVT со ссылкой на шведскую полицию.

В группу входят футболисты в возрасте от 14 до 17 лет, а также один или несколько взрослых сопровождающих. В последний день соревнований, 18 июля, комендант школы, где проживала команда, обнаружил, что ее представители уехали, никого не предупредив.

Организаторы турнира обратились в полицию. Выяснилось, что участники команды не вернулись в Эфиопию. Их местонахождение остается неизвестным, поиски ведутся в том числе за пределами Швеции.

Один из представителей команды, ранее вернувшийся на родину, сообщил организаторам, что юноши поддерживают связь с семьями и с ними все в порядке.

"Нет никаких признаков того, что за случившимся стоит преступление, например торговля людьми или что-либо подобное", — заявила представитель подразделения полиции по поиску пропавших Эллинор Халльдин.

Следствие предполагает, что группа исчезла добровольно. При этом полиция не подтверждала версию о нелегальной миграции и называла предположения о намерении остаться в Швеции спекуляцией.

Gothia Cup проходил в Гетеборге с 12 по 18 июля. В турнире приняли участие 1956 команд из 78 стран.