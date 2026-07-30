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Артета: "Хотим вывести "Арсенал" на новый уровень"

Мировой футбол
Новости
30 Июля 2026 15:17
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Артета: "Хотим вывести "Арсенал" на новый уровень"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что лондонский клуб продолжит работу по усилению состава в летнее трансферное окно, сообщает İdman.Biz.

"Происходит очень многое. Мы все понимаем, в каком контексте проходит это трансферное окно. Все - от владельцев клуба и совета директоров до спортивного директора и меня лично - хотят вывести "Арсенал" на новый уровень. Для этого нам потребуется более сильный состав и более сильные игроки. Мы определили, в каких аспектах можем прибавить, что необходимо для дальнейшего развития нашей игры и достижения поставленных целей. Надеюсь, совсем скоро мы сможем воплотить все это в конкретные действия", - приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

Отметим, что в сезоне-2025/26 "Арсенал" стал чемпионом Англии, набрав 85 очков в 38 матчах. Кроме того, лондонцы дошли до финала Лиги чемпионов, где уступили "ПСЖ".

İdman.Biz
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