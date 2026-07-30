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Карим Адейеми: "Я не боюсь ни одного футболиста"

Мировой футбол
Новости
30 Июля 2026 10:54
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Карим Адейеми: "Я не боюсь ни одного футболиста"

Новый вингер испанского футбольного клуба "Барселона" Карим Адейеми заявил, что не боится конкуренции с Ламином Ямалем.

Как сообщает İdman.Biz, немецкий футболист перешел в каталонский клуб из дортмундской "Боруссии".

Отвечая на вопрос о борьбе с Ямалем за место в составе, Адейеми сказал:

"Нет. Я не боюсь ни одного футболиста. Знаю, что если буду выкладываться на полную, то получу шанс играть", - цитирует Адейеми Mundo Deportivo.

24-летний игрок также выразил уверенность, что выступления за "Барселону" могут помочь ему вернуться в сборную Германии:

"Думаю, что это так, но в конечном счете я должен доказать все на поле. Только от меня зависит, вернусь ли я в сборную. Уверен, что окажусь там, если буду хорошо играть".

В сезоне-2025/26 Адейеми провел 28 матчей в немецкой Бундеслиге, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. В девяти встречах Лиги чемпионов УЕФА он отметился тремя мячами и двумя голевыми передачами.

İdman.Biz
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