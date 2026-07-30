Азиатская конфедерация футбола призвала к прозрачности в вопросе инициативы Инфантино

Азиатская конфедерация футбола (АФК) выступила с заявлением по поводу планов президента ФИФА Джанни Инфантино продать часть коммерческих прав чемпионата мира частным инвесторам, передает İdman.Biz.

Ранее сообщалось, что Инфантино разрабатывает план, который может принести ему десятки миллионов фунтов стерлингов, а также ведет переговоры с лицами, близкими к администрации президента США Дональда Трампа.

"АФК признает важность поиска инновационных подходов, способных укрепить будущее мирового футбола. Однако инициативы такого масштаба и значения должны основываться на принципах надлежащего управления, прозрачности и содержательных консультаций. Решения, которые могут изменить коммерческое и финансовое будущее футбола, требуют всестороннего и заблаговременного взаимодействия с конфедерациями, национальными ассоциациями и другими заинтересованными сторонами до вынесения любых предложений на рассмотрение соответствующих органов.

АФК твердо убеждена, что всем заинтересованным сторонам необходимо предоставить достаточный объем информации и времени для всесторонней оценки предложения, включая его управленческие, юридические, коммерческие и стратегические последствия. Только такой процесс позволит обеспечить, чтобы любое решение отражало коллективные интересы мирового футбольного сообщества и укрепляло доверие к системе управления ФИФА.

Как одна из шести мировых футбольных конфедераций, Азиатская конфедерация футбола остается приверженной устойчивому развитию мирового футбола", - говорится в заявлении организации.

Ранее ряд футбольных организаций и представителей спортивного сообщества уже раскритиковали эту инициативу. Кроме того, сообщалось, что Инфантино предложил каждой из стран - членов ФИФА финансовую поддержку в размере 40 миллионов долларов при условии одобрения сделки.