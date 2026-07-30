Спортивный директор "Баварии": "Тема перехода Олисе в "Реал" закрыта"

Спортивный директор "Баварии" Макс Эберль прокомментировал слухи о возможном переходе вингера Майкла Олисе в мадридский "Реал".

Как сообщает İdman.Biz, ранее СМИ неоднократно писали об интересе к футболисту со стороны президента "сливочных" Флорентино Переса.

"Во время чемпионата мира я поддерживал связь с Майклом. Он прислал мне отличную фотографию с Ману Коне - футболистом, которого я когда-то подписал в "Боруссию" из Менхенгладбаха. Мы спросили Майкла, не хочет ли он взять 11-й номер в сборной, но он ответил: "Нет, я хочу сохранить 17-й". Это был совершенно обычный разговор.

Было забавно наблюдать, как разрастались эти слухи. Мне казалось, что и "Реал", и мы достаточно ясно обозначили свою позицию и дали понять, что эта информация не соответствует действительности. Надеюсь, этот вопрос уже закрыт. После азиатского турне Майкл вернется, и я надеюсь, что он продолжит получать удовольствие от футбола. Мы просто рады, что такой игрок выступает за нашу команду", - написал Эберль в своих социальных сетях.