30 Июля 2026
RU

Спортивный директор "Баварии": "Тема перехода Олисе в "Реал" закрыта"

Мировой футбол
Новости
30 Июля 2026 03:18
35
Спортивный директор "Баварии": "Тема перехода Олисе в "Реал" закрыта"

Спортивный директор "Баварии" Макс Эберль прокомментировал слухи о возможном переходе вингера Майкла Олисе в мадридский "Реал".

Как сообщает İdman.Biz, ранее СМИ неоднократно писали об интересе к футболисту со стороны президента "сливочных" Флорентино Переса.

"Во время чемпионата мира я поддерживал связь с Майклом. Он прислал мне отличную фотографию с Ману Коне - футболистом, которого я когда-то подписал в "Боруссию" из Менхенгладбаха. Мы спросили Майкла, не хочет ли он взять 11-й номер в сборной, но он ответил: "Нет, я хочу сохранить 17-й". Это был совершенно обычный разговор.

Было забавно наблюдать, как разрастались эти слухи. Мне казалось, что и "Реал", и мы достаточно ясно обозначили свою позицию и дали понять, что эта информация не соответствует действительности. Надеюсь, этот вопрос уже закрыт. После азиатского турне Майкл вернется, и я надеюсь, что он продолжит получать удовольствие от футбола. Мы просто рады, что такой игрок выступает за нашу команду", - написал Эберль в своих социальных сетях.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Фенербахче" пробился в следующий квалификационный раунд Лиги чемпионов
01:22
Мировой футбол

"Фенербахче" пробился в следующий квалификационный раунд Лиги чемпионов

Турецкий клуб по сумме двух матчей оказался сильнее польского "Гурника"
"Арсенал" переключился на форварда "Барселоны"
00:48
Мировой футбол

"Арсенал" переключился на форварда "Барселоны"

После неудачи с трансфером Хулиана Альвареса лондонский клуб рассматривает кандидатуру Феррана Торреса
КОНКАКАФ отреагировала на планы Инфантино относительно чемпионата мира
29 Июля 22:26
Мировой футбол

КОНКАКАФ отреагировала на планы Инфантино относительно чемпионата мира

Конфедерация выразила обеспокоенность отсутствием обсуждения инициативы с руководящими органами футбола
"Райо Вальекано" лишился домашнего стадиона перед стартом Ла Лиги
29 Июля 18:26
Мировой футбол

"Райо Вальекано" лишился домашнего стадиона перед стартом Ла Лиги - ФОТО

Срочный ремонт арены "Вальекас" может занять от двух до шести месяцев
Томас Мюллер установил рекорд на конкурсе точности ударов MLS - ВИДЕО
29 Июля 15:12
Мировой футбол

Томас Мюллер установил рекорд на конкурсе точности ударов MLS - ВИДЕО

Немецкий футболист набрал 79 очков за 60 секунд
Неймар: "Мое время в сборной закончилось"
29 Июля 14:55
Мировой футбол

Неймар: "Мое время в сборной закончилось"

34-летний нападающий подтвердил завершение международной карьеры

Самое читаемое

"Барселона" может подписать как минимум трех футболистов
29 Июля 10:41
Мировой футбол

"Барселона" может подписать как минимум трех футболистов

Жерар Ромеро рассказал о ситуации вокруг Родри, Эли Жуниора Крупи и Душана Влаховича

Исфахан Гасанов вышел в финал ЧМ U17 по борьбе - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
27 Июля 19:27
Борьба

Исфахан Гасанов вышел в финал ЧМ U17 по борьбе - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Азербайджанский борец греко-римского стиля поборется за "золото", Орхан Хабибли сыграет в утешительном финале за "бронзу"
Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор приглашены на свадьбу Криштиану Роналду и Джорджины Родригес
29 Июля 07:20
ММА

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор приглашены на свадьбу Криштиану Роналду и Джорджины Родригес

Ждем реванша?

"Манчестер Юнайтед" определился с двумя кандидатами на позицию полузащитника
29 Июля 20:56
Футбол

"Манчестер Юнайтед" определился с двумя кандидатами на позицию полузащитника

Английский клуб выбирает между Карлосом Балебой и Ману Коне