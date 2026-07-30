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"Фенербахче" пробился в следующий квалификационный раунд Лиги чемпионов

Мировой футбол
Новости
30 Июля 2026 01:22
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"Фенербахче" пробился в следующий квалификационный раунд Лиги чемпионов

Турецкий "Фенербахче" пробился в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов сезона-2026/27.

Как сообщает İdman.Biz, ответный матч второго квалификационного раунда против польского "Гурника" состоялся на стадионе "Эрнест Поль" в Забже и завершился вничью - 1:1. По сумме двух встреч турецкая команда одержала победу со счетом 2:1.

На 12-й минуте нападающий "Фенербахче" Андерсон Талиска реализовал пенальти. Уже в компенсированное к первому тайму время, на 45+10-й минуте, защитник "Гурника" Михал Садек сравнял счет.

В третьем квалификационном раунде "Фенербахче" встретится с австрийским "Штурмом". Первый матч состоится 4 августа, ответный - 11 августа.

İdman.Biz
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