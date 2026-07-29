"Милан" подписал молодого французского защитника

Футбольный клуб "Милан" объявил о переходе французского центрального защитника Санкуна Диавары из "Труа".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу итальянского клуба, контракт с 20-летним футболистом рассчитан до 30 июня 2031 года и предусматривает возможность продления.

Диавара присоединился к академии "Труа" в 2020 году. В ноябре 2024-го он дебютировал за основную команду в матче Кубка Франции.

В сезоне-2025/2026 защитник провел 17 матчей во всех турнирах и помог "Труа" выиграть Лигу 2 и выйти в высший дивизион чемпионата Франции.

Диавара будет выступать за "Милан" под 13-м номером. Финансовые условия трансфера официально не раскрываются.