"Карван-Евлах" подписал Камала Казымова

Футбольный клуб "Карван-Евлах" пополнил состав Камалом Казымовым.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба, соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона.

Последним клубом Казымова был МОИК.