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"Карван-Евлах" подписал Камала Казымова

Мировой футбол
Новости
29 Июля 2026 13:26
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"Карван-Евлах" подписал Камала Казымова

Футбольный клуб "Карван-Евлах" пополнил состав Камалом Казымовым.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба, соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона.

Последним клубом Казымова был МОИК.

İdman.Biz
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