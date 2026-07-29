"Карван-Евлах" подписал Камала Казымова

Футбольный клуб "Карван-Евлах" пополнил состав Камалом Казымовым.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба, соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона.
Последним клубом Казымова был МОИК.
Футбольный клуб "Карван-Евлах" пополнил состав Камалом Казымовым.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба, соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона.
Последним клубом Казымова был МОИК.
Защитник ранее намеревался покинуть национальную команду после вылета с ЧМ-2026
Азербайджанская спортсменка одержала две победы в категории BC2
Немца не пустили в раздевалку основного состава и отправили тренироваться с командой U16
Жерар Ромеро рассказал о ситуации вокруг Родри, Эли Жуниора Крупи и Душана Влаховича
Мадридский клуб намерен начать переговоры после завершения трансфера Яна Диоманде
Каталонцы уже направили "матрасникам" стартовый оффер
Жерар Ромеро рассказал о ситуации вокруг Родри, Эли Жуниора Крупи и Душана Влаховича
Азербайджанский борец греко-римского стиля поборется за "золото", Орхан Хабибли сыграет в утешительном финале за "бронзу"