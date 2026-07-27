Альварес готов пойти против "Атлетико" ради "Барселоны"

26-летний аргентинский нападающий "Атлетико Мадрид" Хулиан Альварес намерен в ближайшие дни официально потребовать трансфер в каталонскую "Барселону", задействовав жесткие рычаги давления на руководство собственного клуба.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Goal, игрок чувствует себя преданным: боссы "матрасников" ранее обещали вступить в предметные переговоры в случае достойного предложения, однако наотрез отказались продавать игрока в "Барсу". В ответ Альварес уведомил "сине-гранатовых" о готовности выпустить второе публичное заявление с требованием отпустить его до 10 августа — даты выхода команды Диего Симеоне из отпуска.

Движущей силой демарша стало не только невыполненное обещание, но и желание форварда пойти по стопам своего кумира Лионеля Месси:

Каталонцы уже направили "Атлетико" стартовый оффер, но ждали от самого Альвареса активных шагов по разблокировке тупика, прежде чем выходить с финальным предложением.