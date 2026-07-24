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"Арсенал" ждет решения Альвареса по "Барселоне"

Мировой футбол
Новости
24 Июля 2026 17:29
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"Арсенал" ждет решения Альвареса по "Барселоне"

Футбольный клуб "Арсенал" разработал стратегию по трансферу нападающего мадридского "Атлетико" Хулиана Альвареса.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Times, лондонцы рассчитывают включиться в борьбу за аргентинца, если его переход в "Барселону" не состоится. В "Арсенале" полагают, что в случае продолжения сопротивления со стороны "Атлетико" футболист может рассмотреть английский клуб в качестве альтернативы.

Главный тренер "канониров" Микель Артета считает Альвареса приоритетной целью для усиления атаки. Однако представители "Арсенала" пока не смогли убедить игрока отказаться от желания перейти именно в "Барселону".

Лондонский клуб готовит крупное предложение как для самого футболиста, так и для "Атлетико". В сделку может быть включен Виктор Дьокереш, которого "Арсенал" приобрел прошлым летом за 64 млн евро. Кроме того, мадридцам могут предложить доплату, которая с учетом бонусов достигнет 100 млн евро.

В "Арсенале" считают, что шведский нападающий способен заинтересовать "Атлетико". При этом клуб не намерен начинать официальные переговоры, пока не получит положительный сигнал от окружения Альвареса.

Сам аргентинец пока сосредоточен на варианте с "Барселоной". Каталонский клуб ранее сообщил, что не намерен улучшать свое предложение, тогда как "Атлетико" вызвал футболиста на предсезонную подготовку, которая начнется 10 августа.

Окончательное решение о будущем Альвареса ожидается в ближайшие недели.

İdman.Biz
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