24 Июля 2026
RU

Мурад Мусаев хочет пригласить звезду сборной Эквадора

Мировой футбол
Новости
24 Июля 2026 17:40
15
Мурад Мусаев хочет пригласить звезду сборной Эквадора

Действующий чемпион России по футболу "Краснодар" намерен усилить состав одним из ведущих игроков сборной Эквадора.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Пабло Руа, клуб под руководством Мурада Мусаева заинтересован в трансфере вингера бразильского "Фламенго" Гонсало Платы.

По данным источника, "Фламенго" рассчитывает получить за 25-летнего футболиста 15 миллионов евро. Отмечается, что "Краснодар" располагает возможностью выплатить эту сумму, однако пока не направил бразильскому клубу официального предложения.

Плата считается одним из основных игроков сборной Эквадора. На чемпионате мира 2026 года он провел четыре матча и забил один гол.

Напомним, что "Краснодар" возглавляет хорошо знакомый азербайджанским болельщикам Мурад Мусаев. С 2021 по 2024 год он работал главным тренером бакинского "Сабаха".

В прошлом сезоне специалист впервые в истории привел "Краснодар" к чемпионству в России.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Дарвин Нуньес может покинуть "Аль-Хиляль" и перейти в MLS
18:16
Мировой футбол

Дарвин Нуньес может покинуть "Аль-Хиляль" и перейти в MLS

"Атланта Юнайтед" изучает возможность трансфера уругвайца

Клопп анонсировал большие изменения в сборной Германии
17:45
Мировой футбол

Клопп анонсировал большие изменения в сборной Германии

Новый главный тренер намерен обновить состав и структуру команды
"Арсенал" ждет решения Альвареса по "Барселоне"
17:29
Мировой футбол

"Арсенал" ждет решения Альвареса по "Барселоне"

Лондонский клуб готов предложить за аргентинца крупную сумму и Виктора Дьокереша
Эндрик назовет сына необычным именем
16:44
Мировой футбол

Эндрик назовет сына необычным именем

Футболист "Реала" и его супруга выбрали имя Кендрик

"Фенербахче" готов заплатить до 60 млн евро за Рафаэля Леао
16:10
Мировой футбол

"Фенербахче" готов заплатить до 60 млн евро за Рафаэля Леао

Стамбульский клуб намерен опередить "Галатасарай" в борьбе за португальца

Лука Модрич: "Мы очень хотим реабилитироваться за прошлый сезон"
14:56
Мировой футбол

Лука Модрич: "Мы очень хотим реабилитироваться за прошлый сезон"

Хорват продлил контракт с "Миланом" до 2027 года

Самое читаемое

Сколько заработали сборные на ЧМ-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ
22 Июля 17:10
ЧМ-2026

Сколько заработали сборные на ЧМ-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Испания получила на десять миллионов долларов больше, чем Аргентина за победу на предыдущем турнире

Девушка Ямаля высказалась о его бывшей и выбрала Беллингема
22 Июля 12:53
Мировой футбол

Девушка Ямаля высказалась о его бывшей и выбрала Беллингема - ВИДЕО

Старые видео с Инес Гарсией вызвали обсуждение в социальных сетях

Фигурист сборной Азербайджана ответил хейтерам в России
22 Июля 13:08
Зимние виды спорта

Фигурист сборной Азербайджана ответил хейтерам в России

Александр Плющенко заявил, что имеет право на собственное мнение о футболе и призвал критиков пройти мимо

УЕФА жестко наказал "ЦСКА (София)" перед матчем с "Карабахом"
22 Июля 11:18
Мировой футбол

УЕФА жестко наказал "ЦСКА (София)" перед матчем с "Карабахом"

Болгарский клуб приедет в Баку без болельщиков