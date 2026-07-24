Мурад Мусаев хочет пригласить звезду сборной Эквадора

Действующий чемпион России по футболу "Краснодар" намерен усилить состав одним из ведущих игроков сборной Эквадора.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Пабло Руа, клуб под руководством Мурада Мусаева заинтересован в трансфере вингера бразильского "Фламенго" Гонсало Платы.

По данным источника, "Фламенго" рассчитывает получить за 25-летнего футболиста 15 миллионов евро. Отмечается, что "Краснодар" располагает возможностью выплатить эту сумму, однако пока не направил бразильскому клубу официального предложения.

Плата считается одним из основных игроков сборной Эквадора. На чемпионате мира 2026 года он провел четыре матча и забил один гол.

Напомним, что "Краснодар" возглавляет хорошо знакомый азербайджанским болельщикам Мурад Мусаев. С 2021 по 2024 год он работал главным тренером бакинского "Сабаха".

В прошлом сезоне специалист впервые в истории привел "Краснодар" к чемпионству в России.