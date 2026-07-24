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"Фенербахче" готов заплатить до 60 млн евро за Рафаэля Леао

Мировой футбол
Новости
24 Июля 2026 16:10
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"Фенербахче" готов заплатить до 60 млн евро за Рафаэля Леао

Футбольный клуб "Фенербахче" активизировал переговоры по трансферу вингера "Милана" Рафаэля Леао.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Corriere dello Sport, итальянский клуб рассчитывает получить за 27-летнего футболиста сборной Португалии около 50-60 млн евро. При этом официального предложения "Милану" пока не поступало.

Представители "Фенербахче" в ближайшее время планируют провести в Милане встречу с окружением игрока. Стамбульский клуб готов предложить Леау контракт с зарплатой около 10 млн евро за сезон без учета бонусов и намерен опередить в борьбе за него "Галатасарай".

"Милан" рассчитывает направить вырученные от возможной продажи средства на усиление состава. Интерес к португальцу также проявляют клубы английской Премьер-лиги и испанской Ла Лиги, однако конкретные шаги пока предпринимают прежде всего турецкие команды.

Слухи о возможном переходе усилились после того, как Леау провел часть отпуска в Турции. Сам футболист не торопится с решением и, как сообщается, ожидает более крупного предложения из Англии или Испании.

В случае ухода из "Милана" Леау не планирует продолжать карьеру в другом итальянском клубе, но готов рассмотреть вариант с чемпионатом Турции при подходящих финансовых и спортивных условиях.

İdman.Biz
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