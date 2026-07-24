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Лука Модрич: "Мы очень хотим реабилитироваться за прошлый сезон"

Мировой футбол
Новости
24 Июля 2026 14:56
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Лука Модрич: "Мы очень хотим реабилитироваться за прошлый сезон"

Футболист "Милана" Лука Модрич прокомментировал продление контракта с итальянским клубом.

Как сообщает İdman.Biz, в видеообращении, опубликованном в социальных сетях "Милана", хорват поблагодарил болельщиков за поддержку и пообещал приложить все силы, чтобы команда исправилась за неудачный прошлый сезон.

"Я очень счастлив, что продолжаю оставаться частью "Милана", где с первого дня меня тепло приняли и окружили любовью. После прошлого сезона, который не оправдал наших ожиданий, мы очень хотим реабилитироваться. Впереди новый сезон и новый вызов. Нас ждет проект, в который я верю и который действительно меня мотивирует. Я снова готов отдать все силы ради этой футболки. Горжусь тем, что продолжаю защищать эти цвета. С нетерпением жду возвращения на "Сан-Сиро" и возможности снова услышать ваши голоса. До скорой встречи. Вперед, "Милан"!" - сказал Модрич.

Новый контракт 40-летнего полузащитника рассчитан до 30 июня 2027 года. В прошлом сезоне он провел за "Милан" 37 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал три результативные передачи. "Россонери" заняли пятое место в итальянской Серии А.

Модрич перешел в "Милан" летом 2025 года после завершения контракта с мадридским "Реалом".

İdman.Biz
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