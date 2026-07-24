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Эллиот Андерсон: "Манчестер Сити" - команда победителей"

Мировой футбол
Новости
24 Июля 2026 11:28
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Эллиот Андерсон: "Манчестер Сити" - команда победителей"

Новый полузащитник "Манчестер Сити" Эллиот Андерсон поделился впечатлениями от перехода в английский клуб.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Telegraph, футболист назвал свою новую команду коллективом с чемпионским характером.

"Думаю, это команда победителей. Они безжалостны, и я хотел играть именно среди футболистов, которые выигрывают чемпионаты и кубки. Последние 10-12 лет они доминировали в футболе. Именно поэтому я хотел перейти сюда. Этот клуб создан для завоевания трофеев и выступлений на самом высоком уровне, а это очень привлекательно для любого игрока.

"Сити" - один из крупнейших клубов мира. На каждой позиции здесь есть очень сильные футболисты", - сказал Андерсон.

Полузащитник признался, что сразу решил принять предложение после того, как узнал об интересе со стороны манчестерского клуба.

"Как только я понял, что они хотят видеть меня в команде, твердо решил осуществить этот переход. Как футболист ты всегда стремишься испытать себя на самом высоком уровне, и переход в "Манчестер Сити" дал мне такую возможность. Со стороны видно, что клуб высоко ценит своих игроков и создает идеальные условия для раскрытия их потенциала. Успехи и футбол, которые команда демонстрировала последние 10-15 лет, действительно впечатляют. Я очень горжусь тем, что получил возможность стать частью этого проекта", - добавил англичанин.

Андерсон перешел в "Манчестер Сити" из "Ноттингем Форест".

В прошлом сезоне Английской Премьер-лиги полузащитник провел 38 матчей, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

İdman.Biz
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