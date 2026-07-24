Гильермо Очоа отказался от работы в национальной команде

Бывший голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа отказался войти в тренерский штаб нового наставника национальной команды Рафаэля Маркеса.

Как передает İdman.Biz, об этом сообщает аккаунт All Futbol MX в социальной сети X.

По информации издания, Очоа планирует сотрудничать с Международной федерацией футбола (ФИФА) для составления единой базы данных, которая поможет выявить и отслеживать молодых футболистов. Тем самым у юных игроков появится шанс быть замеченными скаутами.

Ранее Очоа объявил о завершении карьеры. На клубном уровне вратарь выиграл чемпионский титул с "Америкой" в рамках турнира Клаусура-2005, а также Кубок Бельгии в составе "Стандарда" из Льежа. На международной арене голкипер помог сборной Мексики выиграть шесть Золотых кубков КОНКАКАФ и стал бронзовым призером Олимпийских игр в Токио — 2020.