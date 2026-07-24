Лига Европы: "Хайдук" уверенно переиграл "Пафос", Мурад Маммедов остался вне заявки

В первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА хорватский "Хайдук" принимал на своем поле кипрский "Пафос".

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась победой хорватского клуба со счетом 2:0.

Авторами забитых мячей стали Микеле Шего, отличившийся на 56-й минуте, и Дарио Мельняк, удвоивший преимущество хозяев на 64-й минуте.

Напомним, что в составе "Пафоса" выступает азербайджанский футболист Мурад Маммедов, пополнивший ряды кипрской команды в прошлом месяце. Однако в заявку на матч против "Хайдука" Маммедов не попал.

Ответный поединок между командами состоится 30 июля.