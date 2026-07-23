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Тренер ЦСКА: "Ничья — хороший результат для нас"

Мировой футбол
Новости
23 Июля 2026 22:34
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Тренер ЦСКА: "Ничья — хороший результат для нас"

Главный тренер болгарского ЦСКА Христо Янев прокомментировал ничью с азербайджанским "Карабахом" (0:0) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает İdman.Biz.

"Это был очень важный матч для нас. Футболисты проделали большую работу и, уверен, с таким же настроем сыграют в ответной встрече. У них была высокая мотивация, ведь за ними следят и переживают их семьи. Мы с уважением относимся к каждому сопернику, хотя не всегда удается сыграть именно так, как планируешь.

Что касается реакции болгарских журналистов, которые аплодировали ничьей, то это объяснимо. "Карабах" — очень сильная команда, и все это прекрасно понимают. Они знали, что исход матча мог быть совсем другим, поэтому ничья — хороший результат для нас.

В перерыве я попросил игроков действовать осторожнее и прежде всего не пропустить. При этом мы приехали в Баку за победой. В ответной игре хотим выиграть и выйти в следующий раунд. Дома нас поддержат болельщики, стадион будет заполнен, мы внесем некоторые изменения в состав и сделаем все, чтобы добиться победы", — заявил Янев.

İdman.Biz
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