Анчелотти отказался тренировать сборную Италии - СМИ

Технический директор Итальянской федерации футбола (FIGC) Паоло Мальдини около двух недель назад связывался с главным тренером сборной Бразилии Карло Анчелотти. Однако 67-летний специалист отказался стать тренером сборной Италии. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Globo.

По информации источника, FIGC хотела узнать планы Анчелотти и размер штрафа за возможное расторжение контракта. Специалист поблагодарил за обращение к нему, но ответил, что не намерен покидать сборную Бразилии.

Итальянский тренер возглавляет пентакампеонов с мая 2025 года. Два месяца назад Анчелотти продлил контракт с Бразильской футбольной конфедерацией (CBF) до 2030 года.