В ФИФА обратились к Гильермо Очоа после завершения карьеры

Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) обратилась к бывшему голкиперу сборной Мексики Гильермо Очоа после того, как вратарь объявил о завершении профессиональной карьеры.

"Шестой по возрасту игрок в истории чемпионатов мира по футболу и настоящая легенда турнира. Гильермо Очоа из Мексики, который в этом году принял участие в рекордном шестом чемпионате мира по футболу, объявил о завершении своей футбольной карьеры. Желаем тебе всего наилучшего на пенсии, Гильермо!" — приводит İdman.Biz сообщение ФИФА.

На клубном уровне Очоа выиграл чемпионский титул с "Америкой" в рамках турнира Клаусура-2005, а также Кубок Бельгии в составе "Стандарда" из Льежа.

На международной арене голкипер помог сборной Мексики выиграть шесть Золотых кубков КОНКАКАФ и стал бронзовым призером Олимпийских игр в Токио — 2020.