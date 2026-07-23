"Астон Вилла" объявила об аренде игрока "Челси" Гарначо

"Астон Вилла" объявила о переходе аргентинского вингера "Челси" Алехандро Гарначо на правах аренды, сообщает İdman.Biz.

Соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2026/27 и включает опцию возможного выкупа игрока.

В сезоне-2025/26 Гарначо забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи в 43 матчах.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 "Астон Вилла" набрала 65 очков и заняла четвертое место в турнирной таблице АПЛ. У "Челси" — 10-я позиция с 52 баллами.