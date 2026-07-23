"Реал" представил темно-зеленую выездную форму на сезон-2026/2027 - ФОТО

Мадридский футбольный клуб "Реал" официально представил второй комплект формы на сезон-2026/2027. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS, в этот раз клуб выбрал темно-зеленый цвет.

Эмблема "Реала", логотипы спонсоров и остальные детали выполнены в белом цвете. В клубе отметили, что новый комплект представляет собой современную интерпретацию цветового сочетания, которое команда использовала ранее.

На ткани размещен тонкий геометрический узор, составленный из начальных букв названия клуба. Воротник дополнен светлыми белыми элементами, а вместо привычного логотипа Adidas на форме используется классический знак Trefoil. Такое решение отсылает одновременно к футбольному наследию бренда и повседневной моде.

Зеленый цвет уже появлялся в истории "Реала". В 1965 году команда сыграла в такой форме против "Ривер Плейт" во время южноамериканского турне в Каракасе. Основные комплекты соперников были похожи, поэтому мадридцы использовали зеленую резервную экипировку. Матч завершился со счетом 1:1.

В сезоне-2012/2013 Adidas также подготовил для "Реала" зеленую третью форму. Теперь этот цвет вернулся уже в качестве выездного комплекта.

Новая форма поступила в продажу в официальных магазинах клуба и Adidas. Стоимость взрослой версии начинается от 100 евро.

Главными участниками презентационной кампании стали Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор. В съемках также приняли участие Федерико Вальверде, Арда Гюлер, Орельен Тчуамени, Браим Диас, Антонио Рюдигер, а также футболистки женской команды Атенеа и Линда Кайседо.