Топ-10 громких трансферов этого лета турецкой Суперлиги — ОБЗОР İDMAN.BİZ

оп-10 громких трансферов этого лета турецкой Суперлиги — ОБЗОР İDMAN.BİZ

Кто усилился лучше всех и почему «Фенербахче» пока выигрывает трансферную гонку

Летнее трансферное окно в Турции уже подарило несколько сделок европейского уровня. В Суперлигу приехали действующие игроки топ-чемпионатов, футболисты с опытом Лиги чемпионов и национальных сборных, а борьба между «Фенербахче», «Бешикташем», «Галатасараем» и «Трабзонспором» постепенно выходит далеко за пределы футбольного поля.

Как сообщает İdman.Biz, нынешняя трансферная кампания уже заметно повысила уровень чемпионата Турции. При этом окно еще далеко от завершения, а значит, впереди возможны новые громкие переходы.

Редакция İdman.Biz проанализировала десять наиболее заметных трансферов межсезонья — с точки зрения стоимости футболистов, их уровня, тактической ценности и возможного влияния на борьбу за чемпионский титул.

1. Мэйсон Гринвуд: «Марсель» → «Фенербахче»

Сумма трансфера: 39 миллионов евро

Это пока главный трансфер турецкого межсезонья — и по стоимости, и по возможному влиянию на чемпионскую гонку. «Фенербахче» заплатит «Марселю» 39 миллионов евро тремя равными частями. За два сезона в чемпионате Франции 24-летний нападающий забил 37 мячей в 66 матчах. Гринвуд способен действовать справа, в центре нападения и под форвардом, но наиболее опасен при смещениях с фланга под удар левой ногой. Главное преимущество англичанина — умение самостоятельно создавать голевые моменты. Ему необязательно получать мяч в идеальной позиции: он может обыграть соперника, ускорить атаку или пробить из-за штрафной.

Для «Фенербахче» это трансфер лидера, вокруг которого можно выстраивать всю атакующую модель. Однако одновременно сделка несет серьезный риск. Высокая стоимость, крупная зарплата и неизбежное давление означают, что от Гринвуда потребуют результата с первых матчей.

Вердикт İdman.Biz: самый сильный и одновременно самый рискованный трансфер нынешнего лета.

2. Леандро Троссард: «Арсенал» → «Бешикташ»

Сумма трансфера: 18 миллионов евро

«Бешикташ» получил не бывшую звезду, приехавшую доигрывать карьеру, а действующего футболиста чемпионского «Арсенала». За лондонский клуб Троссард провел 174 матча и забил 36 голов. В последнем сезоне английской Премьер-лиги бельгиец набрал 12 результативных баллов — шесть голов и шесть передач — и помог «Арсеналу» впервые за 22 года стать чемпионом Англии. Контракт рассчитан на три года с возможностью продления еще на один сезон.

Троссард особенно ценен своей универсальностью. Он может сыграть на обоих флангах, под нападающим и в роли ложной девятки. Бельгиец хорошо чувствует свободные зоны, быстро принимает решения и не требует, чтобы вся команда играла исключительно на него. В Суперлиге, где грандам часто приходится вскрывать насыщенную оборону, движение Троссарда между линиями может оказаться даже важнее его скорости и индивидуального дриблинга.

Вердикт İdman.Biz: самый умный трансфер окна с минимальным риском адаптации.

3. Натан Аке: «Манчестер Сити» → «Фенербахче»

Предполагаемая сумма: около 8–10 миллионов евро с учетом бонусов

По громкости имени Аке уступает Гринвуду, но по тактической важности может оказаться не менее ценным приобретением.

Нидерландец прошел школу Пепа Гвардиолы и привык выступать за команду, которая высоко располагает оборону, контролирует мяч и часто оставляет защитников один на один с быстрыми нападающими соперника. Аке способен действовать как в центре, так и на левом фланге обороны. Его переход позволит «Фенербахче» увереннее начинать атаки через короткий пас и смелее подключать крайних защитников. Однако остается важный вопрос — физическое состояние футболиста. В последние годы Аке не всегда удавалось проводить полноценный сезон без повреждений. Если нидерландец останется здоров, он может стать защитником уровня значительно выше среднего для чемпионата Турции.

Вердикт İdman.Biz: потенциально лучший защитник Суперлиги, но с определенными медицинскими рисками.

4. Ведат Мурики: «Мальорка» → «Фенербахче»

Предполагаемая сумма: около 15 миллионов евро

Возвращение Мурики — не просто ностальгический ход. Косовар приезжает в Стамбул после лучшего сезона в своей карьере. В минувшем розыгрыше Ла Лиги он забил 23 мяча и стал вторым бомбардиром чемпионата после Килиана Мбаппе. Мурики покинул «Мальорку» в статусе лучшего бомбардира клуба за всю историю, отличившись 57 раз. Его сильные качества хорошо известны турецкому футболу: борьба в воздухе, игра корпусом, давление на центральных защитников и способность завершать атаки после навесов. Однако нынешний Мурики стал разнообразнее. В Испании он научился лучше открываться между защитниками и приносить больше пользы без мяча. Связка Мурики и Гринвуда выглядит особенно опасно. Первый способен стягивать на себя центральных защитников, освобождая пространство для смещений англичанина. Главный вопрос связан с возрастом. Нападающему уже 32 года, поэтому перепродать его с прибылью практически невозможно. «Фенербахче» приобретает не актив на будущее, а голы здесь и сейчас.

Вердикт İdman.Biz: трансфер ради немедленного результата и чемпионства.

5. Александер Нюбель: «Бавария» → «Бешикташ»

Сумма трансфера: около 6,5 миллиона евро плюс возможные бонусы

Нюбеля много лет называли потенциальным наследником Мануэля Нойера, однако окончательно закрепиться в «Баварии» он так и не смог. Значительную часть контракта голкипер провел в арендах в «Монако» и «Штутгарте». 29-летний вратарь подписал с «Бешикташем» контракт до 2029 года. Он обладает опытом выступлений в Бундеслиге, Лиге чемпионов и национальной сборной Германии. Для «Бешикташа» этот переход значит больше, чем обычная замена голкипера. Нюбель хорошо играет ногами и способен начинать атаки, что должно помочь команде увереннее выходить из-под высокого прессинга. При этом он не относится к вратарям, которые регулярно выигрывают матчи в одиночку. Его эффективность будет напрямую зависеть от качества оборонительной структуры перед ним.

Вердикт İdman.Biz: фундаментальный трансфер для перестройки всей команды.

6. Лесли Угочукву: «Бёрнли» → «Галатасарай»

Аренда с возможностью последующего выкупа

На фоне громких покупок конкурентов трансферная кампания чемпиона пока выглядит более сдержанно. Однако приобретение Угочукву хорошо объясняет стратегию «Галатасарая». 22-летний французский полузащитник арендован у «Бёрнли». Общая стоимость сделки в случае выкупа может оказаться достаточно высокой, но на первом этапе риски для стамбульского клуба ограничены. Угочукву — мощный, высокий и подвижный центральный полузащитник. Он способен разрушать атаки соперника, страховать партнеров и продвигать мяч благодаря длинному шагу и физической силе. В Англии ему не всегда хватало стабильности и качества решений под давлением, но в чемпионате Турции его физическое преимущество может проявиться значительно ярче.

Это не готовая суперзвезда, а инвестиция в футболиста, которого можно развивать, а затем либо выкупить, либо вернуть без чрезмерных финансовых потерь.

Вердикт İdman.Biz: самый перспективный, но пока не самый надежный трансфер.

7. Салих Озджан: дортмундская «Боруссия» → «Бешикташ»

Свободный агент

Возможно, это одна из наиболее выгодных сделок окна с точки зрения соотношения цены и качества. 28-летний полузащитник сборной Турции перешел в «Бешикташ» после завершения контракта с дортмундской «Боруссией» и заключил соглашение по схеме «3+1».

Это будет первый клуб в его карьере за пределами Германии. Озджан не обладает яркой статистикой голов и передач, зато умеет поддерживать баланс. Он агрессивен в отборе, дисциплинирован позиционно и привык к высокой интенсивности Бундеслиги. Именно таких игроков часто не хватает звездным составам турецких клубов: футболистов, которые не требуют постоянного владения мячом, закрывают зоны и позволяют атакующим партнерам меньше думать об обороне.

Дополнительное преимущество — турецкий паспорт Озджана, особенно важный с учетом правил регистрации состава.

Вердикт İdman.Biz: наиболее рациональное приобретение «Бешикташа».

8. Руслан Малиновский: «Дженоа» → «Трабзонспор»

Свободный агент

«Трабзонспор» получил опытного созидательного полузащитника без выплаты трансферной компенсации. 33-летний украинец подписал трехлетний контракт после ухода из «Дженоа». Его зарплата составит около 1,5 миллиона евро за сезон, также предусмотрен подписной бонус. Малиновский известен мощным дальним ударом, исполнением стандартных положений и умением выполнять передачи между линиями. Для команды, которой часто приходится атаковать позиционно, такой футболист способен стать источником голов в эпизодах, где соперник, казалось бы, полностью контролирует ситуацию. Риск очевиден: возраст, травмы и снижение интенсивности. Малиновский уже не сможет постоянно участвовать в прессинге и покрывать большие пространства. Но при правильном использовании — прежде всего в домашних матчах против глубоко обороняющихся соперников — он по-прежнему способен приносить результат.

Вердикт İdman.Biz: качественное краткосрочное усиление с ограниченным физическим ресурсом.

9. Эрнест Мучи: «Бешикташ» → «Трабзонспор»

Выкуп после аренды

Формально это не новый для «Трабзонспора» футболист: Мучи уже выступал за команду на правах аренды. Однако клуб решил выкупить его контракт у «Бешикташа», превратив сделку в полноценную инвестицию. Албанец способен действовать под нападающим и на левом фланге, любит смещаться в центр и пробивать с дальней дистанции. Его главное достоинство — способность неожиданно обострить игру. Главный недостаток — нестабильность. Решение выкупить Мучи означает, что тренерский штаб видит в нем не эпизодического футболиста, а одного из ключевых игроков атаки. Связка Мучи и Малиновского может дать «Трабзонспору» сразу двух исполнителей с качественным дальним ударом. Одновременно команде потребуются мобильные партнеры, способные компенсировать их не самую высокую интенсивность без мяча.

Вердикт İdman.Biz: логичный выкуп, который теперь необходимо оправдать стабильной игрой.

10. Кассум Уаттара: «Монако» → «Бешикташ»

Сумма трансфера: 8 млн евро плюс 2 млн бонусами

В отличие от Троссарда и Нюбеля, этот переход совершен не ради громкого имени. «Бешикташ» подписал молодого левого защитника, который должен добавить команде скорость и ширину.

Уаттара способен закрыть весь левый фланг и лучше подходит для интенсивного футбола, чем многие возрастные защитники, ранее приезжавшие в чемпионат Турции.

При этом он пока не является полностью сформировавшимся игроком. Ему предстоит улучшить позиционную дисциплину и качество решений в заключительной трети поля.

Важность трансфера станет особенно заметной, если Троссард будет регулярно смещаться с левого края в центр. В таком случае именно Уаттара должен обеспечивать ширину атаки и создавать бельгийцу дополнительное пространство.

Вердикт İdman.Biz: не самый громкий, но потенциально один из наиболее функциональных трансферов окна.

Кто провел лучшее трансферное окно?

На данный момент наиболее мощную группу новичков собрал «Фенербахче». Гринвуд, Мурики и Аке усиливают сразу три ключевые линии.

Это не точечная коррекция состава, а попытка резко поднять общий уровень команды и завершить чемпионскую засуху, продолжающуюся с 2014 года. «Бешикташ» действует наиболее системно. Нюбель укрепляет ворота и начало атак, Озджан — центр поля, Троссард — заключительную треть, а Уаттара добавляет скорость на левом фланге. Здесь просматривается не просто коллекция известных имен, а попытка создать полноценный каркас новой команды. «Трабзонспор» оказался одним из самых активных клубов по количеству приобретений, однако его стратегия в основном строится на доступных возможностях: свободных агентах, выкупах и футболистах, не требующих рекордных затрат. Малиновский и Мучи способны добавить качества, но состав команды пока выглядит менее мощным, чем у ведущих стамбульских конкурентов. «Галатасарай» сохраняет паузу. Угочукву выглядит интересным приобретением, однако одного молодого полузащитника недостаточно, чтобы считать кампанию действующего чемпиона завершенной.

Вероятно, самые громкие сделки клуба еще впереди.

Рейтинг главных трансферов лета

Мэйсон Гринвуд — самый высокий индивидуальный уровень.

Леандро Троссард — наиболее надежное сочетание класса и универсальности.

Натан Аке — потенциально лучший защитник чемпионата.

Ведат Мурики — почти гарантированные голы, но без перспективы перепродажи.

Александер Нюбель — важнейший элемент новой структуры «Бешикташа».

Салих Озджан — один из лучших трансферов по соотношению цены и пользы.

Лесли Угочукву — большой потенциал при отсутствии гарантированного результата.

Руслан Малиновский — класс и опыт при серьезном возрастном риске.

Эрнест Мучи — знакомый команде футболист, от которого ждут стабильности.

Кассум Уаттара — функциональное усиление с потенциалом роста.

Главный вывод первых недель трансферного окна прост: турецкие клубы снова приобретают известных игроков, однако на этот раз многие сделки выглядят не только медийными, но и логичными с футбольной точки зрения.

«Фенербахче» покупает голы и чемпионские амбиции, «Бешикташ» — структуру, «Трабзонспор» — опыт, а «Галатасарай» пока сохраняет ресурсы для следующего хода.

Трансферная гонка в Турции только начинается, но ее первый этап уже остался за «Фенербахче».