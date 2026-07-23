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"Бенфика" и "Бешикташ" начинают борьбу в Лиге Европы

ЧМ-2026
Новости
23 Июля 2026 11:11
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"Бенфика" и "Бешикташ" начинают борьбу в Лиге Европы

Матчи Лиги Европы УЕФА пройдут сегодня

Сегодня, 23 июля, состоятся первые матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027.

Как сообщает İdman.Biz, в одном из центральных для азербайджанских болельщиков матчей "Карабах" примет ЦСКА (София).

Встреча начнется в 20:00 по бакинскому времени.

Расписание матчей Лиги Европы УЕФА на 23 июля:

20:00. "Карабах" (Азербайджан) - ЦСКА (София, Болгария).

21:00. "Динамо" (Киев, Украина) - ПАОК (Греция).

21:00. "Шериф" (Молдова) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль).

21:00. "Хаммарбю" (Швеция) - "Андерлехт" (Бельгия).

21:00. "Тромсе" (Норвегия) - "Градец-Кралове" (Чехия).

22:00. "Санкт-Галлен" (Швейцария) - "Бенфика" (Португалия).

22:00. "Твенте" (Нидерланды) - "Ференцварош" (Венгрия).

22:00. "Бешикташ" (Турция) - "Мидтьюлланн" (Дания).

23:00. "Хайдук" (Хорватия) - "Пафос" (Кипр).

İdman.Biz
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