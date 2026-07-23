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ФИФА представила символическую сборную чемпионата мира-2026

ЧМ-2026
Новости
23 Июля 2026 03:42
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ФИФА представила символическую сборную чемпионата мира-2026

ФИФА опубликовала символическую сборную чемпионата мира 2026 года, составленную по итогам голосования болельщиков.

Как сообщает İdman.Biz, в команду вошли три футболиста сборной Испании, три представителя Франции, два игрока Аргентины, а также по одному футболисту из Кабо-Верде, Англии и Норвегии.

Вратарь: Возинья (Кабо-Верде).

Защитники: Педро Порро (Испания), Лисандро Мартинес (Аргентина), Дайо Упамекано (Франция), Марк Кукурелья (Испания).

Полузащитники: Родри (Испания), Майкл Олисе (Франция), Джуд Беллингем (Англия).

Нападающие: Лионель Месси (Аргентина), Эрлинг Холанд (Норвегия), Килиан Мбаппе (Франция).

Напомним, что в чемпионате мира приняли участие 48 сборных. Турнир проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В финале сборная Испании обыграла Аргентину со счетом 1:0 и во второй раз в своей истории стала чемпионом мира.

İdman.Biz
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