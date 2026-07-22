Джой-Лэнс Микелс: "В гостях "КуПС" сыграет совершенно иначе"

Футболист "Сабаха" Джой-Лэнс Микелс прокомментировал победу над финским "КуПС" со счетом 1:0 в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

"Думаю, мы сыграли очень хорошо, просто не смогли забить больше. Но "КуПС" - хорошая команда. Уверен, что на следующей неделе они покажут совершенно другой футбол", - сказал Микелс.

32-летний нападающий признал, что команда осталась недовольна реализацией созданных моментов.

"Да, мы победили, но разочарованы. Могли и, наверное, должны были выиграть со счетом 4:0. Однако в итоге добились необходимой победы.

На следующей неделе будет совсем другой матч, поскольку мы сыграем на выезде. Верим, что в конечном счете победа останется за нами", - цитирует Микелса teleqraf.az.

Футболист также согласился с решением арбитра отменить первый гол "Сабаха".

"Нет, это был не гол. Я видел, что в начале атаки нападающий не коснулся мяча. Я увидел эпизод так же, как и судья", - отметил он.

По словам Микелса, перед ответной встречей команда уделит особое внимание завершению атак.

"Как и каждую неделю, будем интенсивно тренироваться и сохранять концентрацию. Нам необходимо лучше использовать голевые моменты и немного поработать над завершающими ударами.

Надеюсь, что мы победим и в ответном матче и выйдем в следующий раунд", - добавил нападающий.