23 Июля 2026
RU

Джой-Лэнс Микелс: "В гостях "КуПС" сыграет совершенно иначе"

ЧМ-2026
Новости
22 Июля 2026 14:52
50
Джой-Лэнс Микелс: "В гостях "КуПС" сыграет совершенно иначе"

Футболист "Сабаха" Джой-Лэнс Микелс прокомментировал победу над финским "КуПС" со счетом 1:0 в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

"Думаю, мы сыграли очень хорошо, просто не смогли забить больше. Но "КуПС" - хорошая команда. Уверен, что на следующей неделе они покажут совершенно другой футбол", - сказал Микелс.

32-летний нападающий признал, что команда осталась недовольна реализацией созданных моментов.

"Да, мы победили, но разочарованы. Могли и, наверное, должны были выиграть со счетом 4:0. Однако в итоге добились необходимой победы.

На следующей неделе будет совсем другой матч, поскольку мы сыграем на выезде. Верим, что в конечном счете победа останется за нами", - цитирует Микелса teleqraf.az.

Футболист также согласился с решением арбитра отменить первый гол "Сабаха".

"Нет, это был не гол. Я видел, что в начале атаки нападающий не коснулся мяча. Я увидел эпизод так же, как и судья", - отметил он.

По словам Микелса, перед ответной встречей команда уделит особое внимание завершению атак.

"Как и каждую неделю, будем интенсивно тренироваться и сохранять концентрацию. Нам необходимо лучше использовать голевые моменты и немного поработать над завершающими ударами.

Надеюсь, что мы победим и в ответном матче и выйдем в следующий раунд", - добавил нападающий.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

ФИФА представила символическую сборную чемпионата мира-2026
03:42
ЧМ-2026

ФИФА представила символическую сборную чемпионата мира-2026

По итогам голосования болельщиков в команду вошли сразу три игрока сборной Испании
Лига конференций: "Башакшехир" сыграл вничью, "Брага" победила на выезде
01:32
ЧМ-2026

Лига конференций: "Башакшехир" сыграл вничью, "Брага" победила на выезде

Португальский клуб сделал шаг к выходу в следующий раунд, где может встретиться с победителем пары "Нефтчи" - "Динамо" (Минск)
Кто из футболистов подорожал больше всех после ЧМ-2026?
22 Июля 20:46
ЧМ-2026

Кто из футболистов подорожал больше всех после ЧМ-2026?

Лидером по приросту рыночной стоимости стал английский полузащитник Эллиот Андерсон
Сколько заработали сборные на ЧМ-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ
22 Июля 17:10
ЧМ-2026

Сколько заработали сборные на ЧМ-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Испания получила на десять миллионов долларов больше, чем Аргентина за победу на предыдущем турнире

Касильяс и Агуэро проиграли по 20 тысяч долларов на ставках на финал ЧМ-2026
22 Июля 16:41
ЧМ-2026

Касильяс и Агуэро проиграли по 20 тысяч долларов на ставках на финал ЧМ-2026

Оба бывших футболиста не угадали ни один из выбранных исходов
Месси вернулся в Аргентину на частном самолете после ЧМ-2026
22 Июля 15:51
ЧМ-2026

Месси вернулся в Аргентину на частном самолете после ЧМ-2026

Капитан сборной прилетел в Росарио, чтобы отдохнуть и навестить отца

Самое читаемое

Рамос вынес Кубок мира перед Ямалем, которого когда-то вывел на поле за руку - ВИДЕО
20 Июля 12:11
ЧМ-2026

Рамос вынес Кубок мира перед Ямалем, которого когда-то вывел на поле за руку - ВИДЕО

Кадры с участием двух поколений испанского футбола получили символическое продолжение

После ЧМ-2026 определился новый фаворит "Золотого мяча" - ТОП-5
20 Июля 10:17
ЧМ-2026

После ЧМ-2026 определился новый фаворит "Золотого мяча" - ТОП-5

Три представителя финала вошли в первую пятерку неофициального рейтинга

Драка после финала ЧМ-2026: Месси остался в стороне - ВИДЕО
20 Июля 10:02
ЧМ-2026

Драка после финала ЧМ-2026: Месси остался в стороне - ВИДЕО

Капитан сборной Аргентины не вмешивался в потасовку с участием Паредеса и Гави

Сколько заработали сборные на ЧМ-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ
22 Июля 17:10
ЧМ-2026

Сколько заработали сборные на ЧМ-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Испания получила на десять миллионов долларов больше, чем Аргентина за победу на предыдущем турнире