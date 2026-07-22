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Гильермо Очоа завершил карьеру после шестого чемпионата мира

ЧМ-2026
Новости
22 Июля 2026 10:17
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Гильермо Очоа завершил карьеру после шестого чемпионата мира

Мексиканский футбольный вратарь Гильермо Очоа объявил о завершении профессиональной карьеры.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, последним матчем 40-летнего голкипера стала встреча группового этапа ЧМ-2026 против Чехии.

Очоа вышел на замену на 77-й минуте. Сборная Мексики победила со счетом 3:0. Для вратаря этот матч стал заключительным в профессиональном футболе.

В возрасте 40 лет и 346 дней Очоа стал самым возрастным футболистом, сыгравшим за сборную Мексики на чемпионате мира. Турнир 2026 года был шестым мундиалем в его карьере.

После встречи вратарь поблагодарил партнеров по команде и болельщиков. Он назвал матч с Чехией прекрасной заключительной главой своей карьеры и отметил, что завершил путь на стадионе "Ацтека", где когда-то начинал выступления.

Очоа дебютировал за сборную Мексики в 2005 году и провел за национальную команду более 150 матчей. Он входил в состав мексиканцев на чемпионатах мира с 2006 по 2026 год.

На клубном уровне голкипер выступал в Мексике, Франции, Испании, Бельгии, Италии, Португалии и на Кипре. Среди его команд были "Америка", "Аяччо", "Малага", "Гранада", "Стандард", "Салернитана" и АЕЛ.

İdman.Biz
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