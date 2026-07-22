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Махир Эмрели раскрыл детали перехода в "Ракув": "Переговоры длились больше месяца"

ЧМ-2026
Новости
22 Июля 2026 11:03
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Махир Эмрели раскрыл детали перехода в "Ракув": "Переговоры длились больше месяца"

Футболист сборной Азербайджана Махир Эмрели намерен принести пользу польскому "Ракуву".

29-летний нападающий рассказал о своих целях в новой команде.

"Я намерен быть полезным команде. Мы хотим добиться успеха коллективными усилиями. Надеюсь, что этот сезон станет одним из самых запоминающихся в моей карьере. Все мы работаем ради успехов клуба. Желание играть вышло для меня на первый план. Именно поэтому я решил сменить клуб. Я почувствовал, что в "Ракуве" получу такую возможность. Надеюсь, что они будут полезны мне, а я - им", - цитирует Эмрели report.az.

Футболист сообщил, что переговоры о переходе продолжались более месяца.

"Мой агент вел переговоры с "Ракувом" больше месяца. Это был один из первых клубов, который направил мне предложение. В течение месяца шли переговоры со мной и "Кайзерслаутерном", поскольку мой контракт с немецким клубом действует еще два года. Нам удалось завершить трансфер за несколько недель до начала чемпионата", - сказал он.

Эмрели, ранее выступавший в Польше за "Легию", отметил, что хорошо знаком с местным чемпионатом.

"Я знаю эту команду. Все видят, чего она добилась в последние годы. Помню "Ракув" еще по тому времени, когда выступал в Польше. Команда играла в свой футбол. Она не придерживалась типичного польского стиля и любила действовать смело. Эти факторы повлияли на мой переход. Хотя я знаком с польской лигой, чемпионат продолжает развиваться. В прошлом сезоне до последних туров несколько команд сохраняли шансы на чемпионство и попадание в еврокубки. Это показывает, насколько вырос уровень лиги", - добавил нападающий.

Игрок также рассказал об условиях возможного полноценного перехода в "Ракув".

"Для постоянного трансфера предусмотрены определенные условия. Если они будут выполнены до конца сезона, переход состоится. Сейчас я намерен сосредоточиться на ближайших матчах. По окончании сезона клубы проведут переговоры между собой", - заключил Эмрели.

Отметим, что "Ракув" арендовал футболиста на один год. Права на игрока принадлежат немецкому "Кайзерслаутерну".

İdman.Biz
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