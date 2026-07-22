Сегодня состоятся шесть матчей Лиги конференций

Сегодня, 22 июля, состоятся шесть матчей второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

Игровую программу откроет встреча между "Нефтчи" и минским "Динамо". Матч в Баку начнется в 20:00.

В 21:00 ирландский "Богемианс" примет косовский "Балкани".

Турецкий "Башакшехир" сыграет дома с финским "Интером" из Турку. Начало встречи - в 21:45.

В 22:00 северомакедонский "Вардар" встретится с латвийской "Ригой".

Словацкий "Спартак" из Трнавы в 22:30 примет болгарский "ЦСКА 1948".

Завершит игровую программу матч между сербским "Железничаром" из Панчево и португальской "Брагой". Встреча начнется в 23:00.

Все матчи являются первыми в двухматчевых противостояниях. Ответные встречи состоятся 28-30 июля.

Расписание матчей 22 июля:

20:00. "Нефтчи" - "Динамо" (Минск).

21:00. "Богемианс" - "Балкани".

21:45. "Башакшехир" - "Интер" (Турку).

22:00. "Вардар" - "Рига".

22:30. "Спартак" (Трнава) - "ЦСКА 1948".

23:00. "Железничар" (Панчево) - "Брага".