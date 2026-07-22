Лионель Скалони заявил, что не знал о политическом баннере игроков Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони заявил, что заранее не знал о политическом баннере, который его игроки показали после победы над Англией со счетом 2:1 в полуфинале ЧМ-2026.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TyC Sports, специалист отметил, что увидел баннер одновременно с остальными.

"Я ничего об этом не знал, нам никто ничего не говорил. Я увидел баннер так же, как и вы", - сказал Скалони.

После победы несколько футболистов сборной Аргентины отпраздновали выход в финал с баннером, на котором было написано: "Мальвинские острова принадлежат аргентинцам".

Послание касалось Фолклендских островов, статус которых остается предметом спора между Аргентиной и Великобританией. Эпизод вызвал широкий резонанс из-за многолетней политической напряженности вокруг этой темы.

В финале чемпионата мира сборная Аргентины уступила Испании со счетом 0:1 после дополнительного времени и завершила турнир на втором месте.