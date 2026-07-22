Месси вернулся в Аргентину на частном самолете после ЧМ-2026

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси вернулся на родину после завершения ЧМ-2026.

Как сообщает İdman.Biz, во вторник частный самолет 39-летнего нападающего прибыл из американского штата Флорида в аэропорт недалеко от Росарио.

У воздушной гавани футболиста ожидали болельщики с аргентинскими флагами и плакатами, однако Месси перед публикой не появился.

Сразу после приземления он вместе с семьей сел во внедорожник и отправился в закрытый жилой район Фунес, расположенный рядом с Росарио.

Футболист планирует провести в Аргентине несколько дней, отдохнуть после чемпионата мира и навестить отца, о проблемах со здоровьем которого ранее сообщала семья Месси.

Ожидается, что в конце июля или начале августа нападающий вернется в "Интер Майами" и продолжит выступления в текущем сезоне MLS.

Ранее сборная Аргентины прибыла в Буэнос-Айрес, где команду встретили на взлетно-посадочной полосе оркестром. Затем футболисты в сопровождении полиции проехали по столице на автобусе с открытым верхом.

Поприветствовать серебряных призеров чемпионата мира вышли несколько тысяч болельщиков. Месси и еще девять игроков не вернулись в страну вместе с остальной командой.

В финале ЧМ-2026 сборная Аргентины уступила Испании со счетом 0:1 после дополнительного времени.