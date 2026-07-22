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Касильяс и Агуэро проиграли по 20 тысяч долларов на ставках на финал ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
22 Июля 2026 16:41
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Касильяс и Агуэро проиграли по 20 тысяч долларов на ставках на финал ЧМ-2026

Бывшие звезды мирового футбола Икер Касильяс и Серхио Агуэро проиграли по 20 тысяч долларов, сделав ставки на финал ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины.

Как сообщает İdman.Biz, экс-вратарь сборной Испании поставил на победу своей команды в основное время и на то, что за 90 минут соперники забьют не менее трех голов.

Оба выбранных Касильясом исхода не сыграли.

Бывший нападающий сборной Аргентины Агуэро также составил экспресс из двух событий. Он поставил на тотал больше 2,5 гола и менее 3,5 желтой карточки.

Его ставка также оказалась неудачной по обоим пунктам.

Основное время финала завершилось со счетом 0:0. Главный арбитр Славко Винчич показал пять желтых карточек, причем все предупреждения получили футболисты сборной Аргентины.

В дополнительное время Ферран Торрес забил единственный мяч и принес сборной Испании победу со счетом 1:0.

İdman.Biz
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