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Определен состав сборной Азербайджана на ЧМ U17 по борьбе - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
22 Июля 2026 12:23
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Определен состав сборной Азербайджана на ЧМ U17 по борьбе - ВИДЕО

Стал известен состав сборных Азербайджана, которые выступят на чемпионате мира U-17 по борьбе в Баку.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, страну на турнире представят 29 спортсменов.

Девушки.

40 кг. Гюльханым Ширинова.

43 кг. Вафа Оруджева.

46 кг. Нурай Джафарли.

49 кг. Назрин Ахмедли.

53 кг. Фатима Байрамова.

57 кг. Гаратель Гулиева.

61 кг. Фидан Бабаева.

65 кг. Рена Нуриева.

69 кг. Симура Абдуллаева.

Старший тренер: Мария Стадник.

Тренеры: Ровшан Умудов, Солмаз Адилова.

Греко-римская борьба.

45 кг. Али Джавадлы.

48 кг. Омар Салманов.

51 кг. Абдулрахман Гусейнли.

55 кг. Гурбан Меджнунов.

60 кг. Эльмир Черкезов.

65 кг. Орхан Габибли.

71 кг. Надир Гасанов.

80 кг. Исфахан Гасанов.

92 кг. Зохраб Сафаров.

110 кг. Эмин Бахшалиев.

Старший тренер: Рафик Гусейнов.

Тренеры: Камран Мамедов, Зохраб Аббасов.

Вольная борьба.

45 кг. Тунар Гасанов.

48 кг. Гусейн Рзазаде.

51 кг. Ибрагим Гасанов.

55 кг. Аббас Шафиев.

60 кг. Эльджан Гасанов.

65 кг. Рашид Назаров.

71 кг. Тунар Гулиев.

80 кг. Нихад Сулейманлы.

92 кг. Эльгюн Керимли.

110 кг. Хаким Тагиев.

Старший тренер: Гаджи Алиев.

Тренеры: Гырхлар Бадалов, Яшар Алиев, Аллахверди Велиев.

Чемпионат мира пройдет с 27 июля по 2 августа на Национальной гимнастической арене.

Согласно окончательному списку участников, утвержденному Объединенным миром борьбы (UWW), в соревнованиях выступят 663 спортсмена. Также на турнире будут работать 272 тренера и 64 международных судьи.

Всего в связи с чемпионатом мира Азербайджан посетят более 1100 гостей.

İdman.Biz
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