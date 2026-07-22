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Кто из футболистов подорожал больше всех после ЧМ-2026?

ЧМ-2026
Новости
22 Июля 2026 20:46
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Кто из футболистов подорожал больше всех после ЧМ-2026?

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов после чемпионата мира 2026 года и назвал игроков, чья трансферная стоимость выросла больше всего по итогам турнира.

Как сообщает İdman.Biz, наибольший прирост показал английский полузащитник Эллиот Андерсон, чья стоимость увеличилась на 35 миллионов евро и достигла 110 миллионов евро.

Полный список 12 футболистов, чья стоимость выросла сильнее всего после чемпионата мира 2026 года:

  • Эллиот Андерсон (Англия) - 110 млн евро (+35 млн).
  • Джуд Беллингем (Англия) - 160 млн евро (+30 млн).
  • Айюб Буадди (Марокко) - 80 млн евро (+30 млн).
  • Эрлинг Холанд (Норвегия) - 220 млн евро (+20 млн).
  • Ламин Ямаль (Испания) - 220 млн евро (+20 млн).
  • Килиан Мбаппе (Франция) - 200 млн евро (+20 млн).
  • Майкл Олисе (Франция) - 170 млн евро (+20 млн).
  • Хулиан Альварес (Аргентина) - 120 млн евро (+20 млн).
  • Морган Роджерс (Англия) - 110 млн евро (+20 млн).
  • Пау Кубарси (Испания) - 100 млн евро (+20 млн).
  • Брэдли Баркола (Франция) - 90 млн евро (+20 млн).
  • Гонсалу Рамуш (Португалия) - 50 млн евро (+20 млн).

Напомним, что в финале чемпионата мира 2026 года сборная Испании со счетом 1:0 обыграла Аргентину и завоевала титул.

İdman.Biz
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