Кто из футболистов подорожал больше всех после ЧМ-2026?

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов после чемпионата мира 2026 года и назвал игроков, чья трансферная стоимость выросла больше всего по итогам турнира.

Как сообщает İdman.Biz, наибольший прирост показал английский полузащитник Эллиот Андерсон, чья стоимость увеличилась на 35 миллионов евро и достигла 110 миллионов евро.

Полный список 12 футболистов, чья стоимость выросла сильнее всего после чемпионата мира 2026 года:

Эллиот Андерсон (Англия) - 110 млн евро (+35 млн).

Джуд Беллингем (Англия) - 160 млн евро (+30 млн).

Айюб Буадди (Марокко) - 80 млн евро (+30 млн).

Эрлинг Холанд (Норвегия) - 220 млн евро (+20 млн).

Ламин Ямаль (Испания) - 220 млн евро (+20 млн).

Килиан Мбаппе (Франция) - 200 млн евро (+20 млн).

Майкл Олисе (Франция) - 170 млн евро (+20 млн).

Хулиан Альварес (Аргентина) - 120 млн евро (+20 млн).

Морган Роджерс (Англия) - 110 млн евро (+20 млн).

Пау Кубарси (Испания) - 100 млн евро (+20 млн).

Брэдли Баркола (Франция) - 90 млн евро (+20 млн).

Гонсалу Рамуш (Португалия) - 50 млн евро (+20 млн).

Напомним, что в финале чемпионата мира 2026 года сборная Испании со счетом 1:0 обыграла Аргентину и завоевала титул.