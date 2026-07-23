Левандовски дебютировал в MLS за "Чикаго" - ВИДЕО

Польский нападающий Роберт Левандовски дебютировал в MLS в составе "Чикаго".

Как сообщает İdman.Biz, 37-летний футболист принял участие в матче против "Интер Майами".

Эта встреча стала для Левандовски первой официальной игрой за новый клуб после ухода из "Барселоны".

Польский форвард вышел в стартовом составе и был заменен на 62-й минуте.

За время, проведенное на поле, Левандовски нанес один удар по воротам, который был заблокирован, успешно выполнил одну из двух попыток дриблинга и выиграл все верховые единоборства.

Точность его передач составила 94 процента.