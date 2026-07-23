ФИФА не выявила договорных матчей на ЧМ-2026

ФИФА не обнаружила признаков договорных матчей или подозрительной букмекерской активности на чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на SBC News, специальная рабочая группа организации проверила все 104 матча турнира.

Эксперты изучили букмекерские отчеты и данные о ставках, после чего сопоставили их с информацией, полученной от участников системы мониторинга.

В рабочую группу вошли представители УЕФА, КОНМЕБОЛ, КОНКАКАФ, Азиатской и Африканской футбольных конфедераций, а также ФБР, Интерпола, ООН, Совета Европы и компании Sportradar.

По итогам проверки не было выявлено ни одного случая возможного влияния ставок на результаты матчей.