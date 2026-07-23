Гави и Фабиан Руис получили за победу на ЧМ свой вес в помидорах

Футболисты сборной Испании Гави и Фабиан Руис получили необычную награду после победы на чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Europa Press, чемпионов мира чествовали в их родном городе Лос-Паласьос-и-Вильяфранка, расположенном в провинции Севилья. В ходе церемонии каждому игроку вручили количество помидоров, соответствующее его весу.

Фабиан Руис получил 84 кг помидоров, а Гави - 68 кг. Местная награда известна под названием "красная конфета" и связана с тем, что город является одним из центров выращивания томатов в регионе.

Подобным образом в 2010 году жители города поздравили Хесуса Наваса, который также является уроженцем Лос-Паласьос-и-Вильяфранки и стал чемпионом мира в составе сборной Испании.

Власти муниципалитета также приняли решение присвоить местным футбольным полям имена Гави и Фабиана Руиса. Стадион "Марисмас" будет назван в честь игрока ПСЖ, а арена "Сан-Себастьян" получит имя полузащитника "Барселоны".

Кроме того, в городе установят памятник Гави, Фабиану Руису и Хесусу Навасу - трем местным воспитанникам, выигравшим чемпионат мира.

Сборная Испании во второй раз в истории стала чемпионом мира, победив Аргентину в финале ЧМ-2026 со счетом 1:0 после дополнительного времени.