Петиция с требованием исключить сборную Аргентины с чемпионата мира 2026 года собрала 23 316 108 подписей и едва не установила мировой рекорд Гиннесса.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Yahoo! Sports, до рекордного показателя обращению не хватило чуть более одного миллиона подписей.

Лучший результат принадлежит движению Jubilee 2000. В 1997 году петицию с требованием списать долги беднейших стран подписал 24 319 181 человек.

Авторы обращения обвинили ФИФА и судей в предвзятости в пользу нападающего Лионеля Месси и сборной Аргентины.

Менее чем за неделю петицию поддержали жители 170 стран.

После финала ЧМ-2026, в котором сборная Испании победила Аргентину со счетом 1:0, сбор подписей был закрыт.