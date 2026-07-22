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"Рома" представила новую домашнюю форму - ФОТО

Мировой футбол
Новости
22 Июля 2026 16:57
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"Рома" представила новую домашнюю форму

Итальянский футбольный клуб "Рома" представил новую домашнюю форму на сезон-2026/2027.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт клуба, комплект разработан совместно с Adidas.

Основным цветом формы остался традиционный красный, который дополнен желтыми элементами. Дизайн выполнен в лаконичном стиле и отсылает к истории клуба и итальянской столицы.

На футболке размещен классический герб "Ромы", который стал одним из центральных элементов оформления.

Форма получила круглый воротник современного кроя. На его задней части нанесена надпись CON TUTTE LE NOSTRE FORZE, что переводится как "Со всей нашей силой".

В клубе отметили, что эта фраза подчеркивает связь между командой, футболистами и болельщиками.

İdman.Biz
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