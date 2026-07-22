УЕФА жестко наказал "ЦСКА (София)" перед матчем с "Карабахом"

Соперник "Карабаха" по второму квалификационному раунду Лиги Европы УЕФА ЦСКА (София) получил санкции со стороны УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz, болгарский клуб наказан за инциденты во время выездного матча первого квалификационного раунда против ирландского "Дерри Сити".

Болельщики ЦСКА бросали на поле различные предметы, устроили беспорядки и повредили стадион. Также были зафиксированы проявления расистского поведения.

УЕФА оштрафовал болгарский клуб на 50 тысяч евро. Кроме того, ЦСКА запрещено продавать билеты своим болельщикам на следующий выездной матч в еврокубках.

Наказание будет действовать во время встречи с "Карабахом". Таким образом, болельщики ЦСКА не смогут посетить матч в Баку.

Первая встреча второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА состоится 23 июля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:00.

Ответный матч пройдет через неделю в Софии.

В первом квалификационном раунде "Карабах" дважды победил исландский "Вестри" со счетом 3:0 и вышел в следующий этап.