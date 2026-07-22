22 Июля 2026
RU

УЕФА жестко наказал "ЦСКА (София)" перед матчем с "Карабахом"

Мировой футбол
Новости
22 Июля 2026 11:18
91
УЕФА жестко наказал "ЦСКА (София)" перед матчем с "Карабахом"

Соперник "Карабаха" по второму квалификационному раунду Лиги Европы УЕФА ЦСКА (София) получил санкции со стороны УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz, болгарский клуб наказан за инциденты во время выездного матча первого квалификационного раунда против ирландского "Дерри Сити".

Болельщики ЦСКА бросали на поле различные предметы, устроили беспорядки и повредили стадион. Также были зафиксированы проявления расистского поведения.

УЕФА оштрафовал болгарский клуб на 50 тысяч евро. Кроме того, ЦСКА запрещено продавать билеты своим болельщикам на следующий выездной матч в еврокубках.

Наказание будет действовать во время встречи с "Карабахом". Таким образом, болельщики ЦСКА не смогут посетить матч в Баку.

Первая встреча второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА состоится 23 июля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:00.

Ответный матч пройдет через неделю в Софии.

В первом квалификационном раунде "Карабах" дважды победил исландский "Вестри" со счетом 3:0 и вышел в следующий этап.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Девушка Ямаля выбрала Беллингема и высказалась о его бывшей
12:53
Мировой футбол

Девушка Ямаля выбрала Беллингема и высказалась о его бывшей - ВИДЕО

Старые видео с Инес Гарсией вызвали обсуждение в социальных сетях

Лионель Скалони заявил, что не знал о политическом баннере игроков Аргентины
10:33
ЧМ-2026

Лионель Скалони заявил, что не знал о политическом баннере игроков Аргентины

Главный тренер сборной прокомментировал эпизод после полуфинала ЧМ-2026
Гильермо Очоа завершил карьеру после шестого чемпионата мира
10:17
ЧМ-2026

Гильермо Очоа завершил карьеру после шестого чемпионата мира

Легендарный вратарь сборной Мексики провел последний матч на домашнем ЧМ-2026

Азербайджан улучшил позицию в таблице коэффициентов УЕФА
10:02
Футбол

Азербайджан улучшил позицию в таблице коэффициентов УЕФА

Победа "Сабаха" позволила сократить отставание от 25-го места
У "Ливерпуля" может появиться новый совладелец
09:30
Мировой футбол

У "Ливерпуля" может появиться новый совладелец

В минувшем сезоне "Ливерпуль" занял пятое место в турнирной таблице АПЛ
Де ла Фуэнте может продлить контракт со сборной Испании до конца ЧМ-2030
08:15
Мировой футбол

Де ла Фуэнте может продлить контракт со сборной Испании до конца ЧМ-2030

Де ла Фуэнте тренирует сборную Испании с 2022 года

Самое читаемое

Рамос вынес Кубок мира перед Ямалем, которого когда-то вывел на поле за руку - ВИДЕО
20 Июля 12:11
ЧМ-2026

Рамос вынес Кубок мира перед Ямалем, которого когда-то вывел на поле за руку - ВИДЕО

Кадры с участием двух поколений испанского футбола получили символическое продолжение

После ЧМ-2026 определился новый фаворит "Золотого мяча" - ТОП-5
20 Июля 10:17
ЧМ-2026

После ЧМ-2026 определился новый фаворит "Золотого мяча" - ТОП-5

Три представителя финала вошли в первую пятерку неофициального рейтинга

Испания - Аргентина: 16 главных фактов о финале ЧМ-2026 - ОБЗОР İDMAN.BİZ
19 Июля 15:02
ЧМ-2026

Испания - Аргентина: 16 главных фактов о финале ЧМ-2026 - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Месси против Ямаля, ученик против учителя и шанс на историческую защиту титула
Драка после финала ЧМ-2026: Месси остался в стороне - ВИДЕО
20 Июля 10:02
ЧМ-2026

Драка после финала ЧМ-2026: Месси остался в стороне - ВИДЕО

Капитан сборной Аргентины не вмешивался в потасовку с участием Паредеса и Гави