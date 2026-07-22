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Азербайджан улучшил позицию в таблице коэффициентов УЕФА

Футбол
Новости
22 Июля 2026 10:02
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Азербайджан улучшил позицию в таблице коэффициентов УЕФА

Азербайджан продолжает улучшать свой коэффициент УЕФА в еврокубковом сезоне-2026/2027.

Как сообщает İdman.Biz, после победы "Сабаха" над финским "КуПС" со счетом 1:0 в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезонный коэффициент страны достиг 1,750 балла.

Успех бакинского клуба принес Азербайджану еще 0,250 балла.

Удачный старт азербайджанских команд в еврокубках начался в первых квалификационных раундах, которые преодолели "Сабах", "Карабах" и "Зиря".

"Сабах" дважды победил валлийский "Нью-Сейнтс" - 2:0 и 2:1 - в Лиге чемпионов УЕФА.

"Карабах" в Лиге Европы УЕФА два раза обыграл исландский "Вестри" со счетом 3:0.

"Зиря" вышел в следующий этап Лиги конференций УЕФА, разгромив грузинское "Торпедо" с общим счетом 6:0.

После последней победы "Сабаха" общий коэффициент Азербайджана вырос до 20,312 балла.

Страна сохраняет 26-е место, однако сократила отставание от занимающего 25-ю позицию Израиля, у которого 20,750 балла.

На 27-м месте располагается Болгария с 18,562 балла.

Лидером таблицы остается Англия, набравшая 101,852 балла.

İdman.Biz
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