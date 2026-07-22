Женская команда "Нефтчи" сыграет с "Будучностью"

Сегодня женская футбольная команда "Нефтчи" проведет первый матч в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2026/2027.

Как сообщает İdman.Biz, команда под руководством Сиясет Аскерова встретится с черногорским "Будучностью" в полуфинале первой квалификационной группы.

Матч состоится на стадионе "Верия" в Греции и начнется в 12:00 по бакинскому времени.

Победитель пары в финале квалификационной группы сыграет с сильнейшей командой противостояния ПАОК - "Хапоэль" (Иерусалим).

Победитель финала выйдет во второй квалификационный раунд турнира.