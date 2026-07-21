Азербайджанские клубы установили новый исторический рекорд в еврокубках

В истории азербайджанского футбола установлен новый рекорд.

Как сообщает İdman.Biz. клубы "Сабах", "Карабах" и "Зиря" довели победную серию отечественных представителей в еврокубках до семи матчей подряд.

Историческое достижение было официально зафиксировано после победы "Сабаха" над финским клубом "КуПС" в первом матче II квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Таким образом, азербайджанские команды выиграли все семь стартовых встреч, проведенных в еврокубках в нынешнем сезоне. За этот отрезок они забили соперникам в общей сложности 17 мячей, пропустив при этом лишь один.

Тем самым отечественные клубы превзошли прежний исторический показатель. До этого лучшая серия насчитывала шесть побед подряд и была установлена в сезоне-2017/18. Тогда этот результат также был достигнут по итогам шести матчей, охвативших два квалификационных раунда.

Успешное выступление азербайджанских представителей положительно отражается и на таблице коэффициентов стран УЕФА.