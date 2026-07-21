"Карван-Евлах" усилился двумя полузащитниками - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Футбольный клуб "Карван-Евлах" продолжает активную работу на трансферном рынке по укреплению состава.

Как сообщает İdman.Biz, евлахская команда оформила соглашения сразу с двумя новобранцами до конца текущего сезона:

Агиль Насибов — 24-летний полузащитник, последним клубом которого была "Шафа". Ранее хавбек также защищал цвета "Мингячевира" и "Габалы".

Эльмин Байрамов — 25-летний защитник, перешедший в команду из "Мингячевира".

Оба футболиста подписали контракты, рассчитанные до завершения сезона.

14:02

Футбольный клуб "Карван-Евлах", который в следующем сезоне выступит в Первой лиге Азербайджана, пополнил состав новым вратарем.

Как сообщает İdman.Biz, евлахский клуб подписал 33-летнего Орхана Садыглы.

С футболистом, последним клубом которого был "Мингячевир", заключен контракт до конца сезона.

В разные годы Садыглы защищал ворота "Хазар-Лянкярана", "Кяпаза", "Сумгайыта", "Зиря" и "Шамкира".

В минувшем сезоне "Карван-Евлах" занял последнее место в Премьер-лиге Азербайджана и вылетел в Первую лигу.